Le camere di commercio di ogni città mettono a disposizione per i loro cittadini vari servizi e uno tra questi riguarda il registro o elenco protesti, come lo vogliamo chiamare, che è un registro molto importante che va incontro agli imprenditori che non vogliono avere sorprese con i loro interlocutori nel mondo del business, e quindi in questo elenco troveranno i vari protesti cambiari, e quindi sapranno con chi avranno a che fare, e potranno così scegliere liberamente.

Come vedremo meglio più avanti essere inseriti in questo registro ha tante conseguenze negative per esempio per la nostra reputazione dal punto di vista creditizio visto che ogni banca prima di accordare un fido, un mutuo o qualsiasi tipo di finanziamento e parliamo anche delle finanziarie vanno sempre a prendere queste informazioni, è chiaro che se abbiamo un protesto non partiamo con il piede giusto.

Possiamo prendere come esempio una persona che va in banca per riscuotere un assegno che invece è scoperto, perché Il debitore non aveva abbastanza soldi nel conto corrente, e questa persona rischierà di essere inserita in questa lista.

In realtà prima c'è da portare avanti un iter che in questo caso significa avere tempo due mesi per saldare questo debito altrimenti gli ufficiali incaricati della levata del protesto perché così si chiama la formula, e parliamo di notai e segretari comunali come anche di ufficiali giudiziari ,si occuperanno di inviare al Presidente della Camera di Commercio una volta al mese l'elenco delle persone che si ritrovano in quella situazione, e quindi che hanno avuto un problema con il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario o di un pagherò cambiario.

Dopo dieci giorni la Camera di Commercio provvederà a inserire questi protesti nel registro informatico che poi è il famoso elenco protesti di cui dicevamo, in modo da poter garantire un’informazione trasparente alle persone che potrebbero avere bisogno di avere queste informazioni.

Consideriamo anche che una persona che subisce questo protesto avrà comunque le sue carte da giocare nel senso che potrà presentare istanza che dimostri di aver subito questa levata del protesto in maniera erronea oppure illegittima, e ove così fosse il presidente ne prende atto.

Ci sono molte persone che si ritrovano in situazioni complicate dal punto di vista finanziario

Purtroppo sono tante le persone che si ritrovano in difficoltà che magari non per loro cattiva volontà poi si ritrovano in questo registro di cui parliamo con tutti i problemi che poi questo per loro comporta.

Fortunatamente non bisogna per forza aspettare i canonici cinque anni che la legge prevede affinché quel protesto venga cancellato automaticamente, e quindi la persona verrà tolta da quella lista.

Nel senso che comunque sia Il debitore che segue il pagamento di una cambia o di un vaglia cambiario, lo fa entro 12 mesi può chiedere la cancellazione del protesto dal registro informatico con un’istanza al responsabile dell'ufficio allegando il titolo di quietanza, e con l'atto di protesto così da togliersi un bel peso dalle spalle.