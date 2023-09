A Cuneo torna la Pigiama Run: già raccolti oltre 6.000 euro con i 400 iscritti

Venerdì 15 settembre, proprio all’ora del tramonto (alle 18.30), 23 città in tutta Italia si riempiranno di persone per la Pigiama Run, la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che veste tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere.



Appuntamento dalle ore 17.45 al Nuovo (ex Nuvolari) rigorosamente in pigiama, per stare vicini ai bambini pazienti oncologici e alle loro famiglie. Perché lo sport e il movimento rappresentano un veicolo immediato di condivisione e sostegno.



Chi non si è ancora iscritto potrà ancora farlo sul sito dedicato all’evento oppure direttamente al NuOvo dalle ore 17.45 alle ore 18.15.



Per tutti è possibile anche quest’anno la partecipazione in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si vuole.



L’iscrizione costa 15 euro (a oggi raccolti oltre 6.000 euro, l’obiettivo è arrivare a 8.000 euro) l’intero ricavato sarà devoluto all’ospedale di Savigliano, unico centro di pediatria oncologica della nostra provincia, per garantire il supporto psicologico ai bimbi malati di tumore e ai loro famigliari.



Grazie alle aziende che hanno voluto sostenere La Pigiama Run per tutti è previsto un ricco pacco (biscotti Balocco, cioccolato Venchi, buono gelato Crea, mela Rivoira, maglietta o taccuino e matita CRS, 1 kg di polenta Molino di Borgo San Dalmazzo di Confartigianato Cuneo, buono sconto Centro Medico Sportivo Helix, mini pack Lego, crema Babygella, chewingum Daygum, gel mani Bioderm e buono sconto Euronics). Al termine della manifestazione un piccolo ristoro offerto dall’Associazione Autonoma Panificatori e dalla LILT Cuneo.



Il pettorale potrà essere ritirato dalle ore 17.40 del 15 settembre al NUoVo (ex Nuvolari) il pacco gara verrà consegnato all’arrivo.



Alle ore 18.30 partenza. Due i percorsi previsti, 9.5 km per chi farà il circuito di corsa e 5km per chi deciderà di camminare. Entrambi i percorsi sono all’interno del parco fluviale con partenza e arrivo dal NUoVO.



Per chi vorrà proseguire la serata al NUoVO: evento live Post Punkdemic Chill con i gruppi Lleroy + Leylamenta.