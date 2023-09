Camminare in camper a Moncalvo, la più piccola città d’Italia

L’associazione saluzzese “Camminare in camper” prosegue la sua attività con un calendario di proposte per viaggiare insieme in camper.

In questo ambito sta ottenendo grande riscontro per la pubblicazione della guida “Camper Viso” considerata importante suggerimento per scoprire le valli “Terres Monviso"

Moncalvo è la piccola città scelta come itinerario di visita per il prossimo fine settimana. E’ ufficialmente la città più piccola d’Italia, ovvero il centro abitato più piccolo a conservare il titolo di città – situato in provincia di Asti, a metà strada tra Asti e Casale Monferrato. Conserva un centro medioevale di notevole interesse. Venerdì 15 nel pomeriggio è previsto arrivo presso il parcheggio riservato (privo di servizi per camper) nella zona degli impianti sportivi, Via Goria (Coordinate N. 45.0516044; E. 8.2579127). Sabato 16 settembre si legge nel programma passeggiata panoramica intorno al paese con ritorno ai camper per pranzo. Ore 15 visita guidata ai capolavori di Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo”, che impreziosiscono le Chiese di San Francesco e Sant’Antonio Abate. Ore 17,30 presso il Castello si incontrerà il signor Enrico che racconterà tutti i segreti del “Tambass”, il gioco del Tamburello. Ore 19,30 cena monferrina presso la Proloco, in Via Testa Fochi 14, con prodotti del territorio.

Domenica 17 giro del centro storico di Moncalvo con visita al Museo cívico, un piccolo gioiello che stupisce turisti e visitatori.