Incidente a Madonna dell'Olmo, all'altezza della rotonda dove c'è il distributore. Una vettura ha impattato contro un mezzo pesante. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte, ma le ripercussioni sono invece a livello di traffico in tutta la zona.

Quella rotonda è infatti uno snodo cruciale per la viabilità in entrata e in uscita dal capoluogo. Si attende la rimozione dei mezzi per il ritorno alla normalità.