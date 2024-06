"Votiamo": uno striscione e il Tricolore esposti nel cuore della città di Cuneo

L'ultima iniziativa analoga risale al gennaio del 2022, quando l'avvocato cuneese Antonio Sartoris, assieme alla moglie, espose due striscioni: uno al balcone dell'abitazione in corso Nizza e l'altro al balcone della Fondazione Delfino, con affaccio su piazza Galimberti.

La scritta era un "No Berlusconi": una chiara presa di posizione rispetto al dibattito sulla candidatura di Silvio Berlusconi alla carica di Presidente della Repubblica.

Questa volta lo striscione è di tutt'altro tenore: è, infatti, un'esortazione ad andare a votare, "Votiamo", esercitando un diritto che per molti è anche un dovere civico. A lato campeggia il Tricolore, la bandiera italiana, su quella piazza che ieri è stato scenario della cerimonia per la Festa della Repubblica.

Il tema dell’astensionismo interessa da anni il dibattito pubblico. E coinvolge soprattutto i giovani. Viene interpretato da un lato come disinteresse e sfiducia, dall'altro come un atto di protesta. L'alto numero di non votanti pone dubbi sul grado di legittimità del sistema rappresentativo. C'è anche il partito del non voto, che include gli astenuti e coloro che hanno lasciato la scheda bianca. Più che fra gli astenuti, è qui che si evidenzia maggiormente la protesta: nella scelta di recarsi alle urne e di non dare la propria preferenza ad alcun candidato. Nel partito del non voto non vengono conteggiate, invece, le schede nulle.

Andare a votare è l'invito/appello che stanno facendo anche tanti candidati in vista delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Si vota per le Europee. In Piemonte anche per il rinnovo del governo regionale e, in Granda, anche per 171 comuni. Tra questi, Alba, Bra, Fossano e Saluzzo, quattro delle sette sorelle.