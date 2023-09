Tombe di famiglia e un terreno: due bandi dal Comune di Saluzzo

Il Comune di Saluzzo ha pubblicato due avvisi sul sito internet istituzionale. Uno riguarda l’asta pubblica per la vendita del terreno chiamato “Ex infermeria quadrupedi”. Si tratta di un lotto di 380 mq su via Revello, all’incirca di fronte all’autosalone “Battisti”, dove quando l’ex caserma “Musso” era in funzione per l’esercito venivano curati gli animali a seguito delle truppe. L’immobile è stato completamente abbattuto nel 2012. Il prezzo a base d’asta è di 23.500 euro.

L’asta sarà aperta alle 15 del 5 ottobre 2023.

Il secondo è sul bando per l’assegnazione in concessione di 3 aree per la costruzione di tombe di famiglia nel cimitero della frazione Cervignasco. Le domande possono essere presentate, entro le 12 del 31 ottobre, solamente da chi è residente nel Comune di Saluzzo: o in frazione Cervignasco, o frazione via Dei Romani, o regione Paracollo o regione Paschere o chi ha avuto la residenza nelle stesse località per un periodo, anche non continuativo, di 20 anni.

Tutte le informazioni tecniche e le specifiche per la partecipazione si possono scaricare e leggere sulla pagina web del Comune di Saluzzo.