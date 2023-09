Pian Munè di Paesana: il rifugio a valle è aperto tutti i giorni

Settembre ci sta regalando ancora temperature calde e giornate di sole. Ogni tanto qualche nuvola, un po’ di nebbia ma tranquillamente superabili con un bel piatto di polenta fumante al rifugio.



Il rifugio di Pian Munè è aperto tutti i giorni a pranzo dalle 9 alle 17 ed a cena il sabato e la domenica!



Si propongono menù semplici e menù degustazione, nonché piatti alla carta.



Un’attenta selezione dei vini per una carta che strizza l’occhio al territorio, alle viticolture eroiche e all’arco alpino.



Oggi è giovedì e nel forno sono in cottura le crostate che saliranno sul banco dolci insieme a tutte le altre proposte fatte in casa.



Informazioni e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).