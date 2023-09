Bottiglia scagliata contro la sua auto: guidatore alla ricerca degli autori del gesto

Egr. Direttore,

Scrivo alla Redazione di Targatocn sperando che, tra chi Vi legge, ci siano eventuali testimoni di quanto mi è successo ieri pomeriggio, 13 settembre, mentre mi trovavo nei pressi del confine tra l’abitato di Confreria e il comune di Cervasca.

Erano le ore 15.10 e stavo percorrendo in macchina la strada provinciale 41 (quella che, passando davanti all’ingresso dell’ospedale Carle, prosegue poi verso Santa Croce e Vignolo). Giunto nei pressi del bivio per Cervasca, noto che un’auto che mi viene incontro rallenta visibilmente e si scansa sulla sua destra, sul ciglio della strada.

Butto l’occhio e vedo che il passeggero accanto al guidatore ha il braccio fuori dal finestrino; apparentemente nulla di preoccupante, se non che quando le nostre auto si incrociano, quel braccio scaglia con forza verso di me un oggetto che colpisce in pieno la portiera posteriore della macchina.

Il tempo di rallentare e fare inversione di marcia, e quella vettura ha già ripreso la corsa e girato alla sua sinistra al bivio che gli permette poi o di svoltare immediatamente in via Ricati, o di proseguire verso la grande rotonda più avanti (quella nei pressi della sede di Publitalia, per intenderci).

Persa la possibilità di inseguire e identificare quegli imbecilli, mi fermo a verificare l’accaduto: l’oggetto che ha colpito la mia auto era una bottiglia di Coca-Cola, e il ‘bollo’ che ha provocato sulla fiancata è tutto sommato circoscritto; la bottiglia avrebbe potuto rompere le luci posteriori o, peggio, uno dei vetri finendo all’interno dell’abitacolo.

In quel momento la strada era abbastanza trafficata, ma non so se qualcuno di coloro che mi seguivano – e che ha assistito alla scena – abbia fatto in tempo a notare la targa di quell’automobile.

Nel caso, sarei contento di identificare il proprietario e il suo degno compare.

Un cittadino cuneese (lettera firmata)