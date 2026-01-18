Da Savigliano un elogio alla Cardiologia del Massaia di Asti: "Competenza e umanità in corsia"

Riceviamo e pubblichiamo:



"Desidero esprimere pubblicamente la mia profonda gratitudine al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti diretto dal professor Marco Scaglione per l'assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero per un intervento di ablazione.



Il mio grazie più sincero va al dottor Alberto Battaglia, che ha seguito il mio caso con grande professionalità, competenza e umanità. La sua chiarezza nelle spiegazioni, la disponibilità al dialogo e la capacità di trasmettere calma in un momento così delicato hanno rappresentato per me un sostegno prezioso. In sala operatoria e nel percorso successivo ho percepito un’équipe preparata, attenta e perfettamente coordinata.



Un ringraziamento speciale va a tutti i medici del reparto, sempre pronti a intervenire con tempestività e competenza; agli infermieri, instancabili, presenti a ogni ora, capaci di far sentire i pazienti al sicuro anche nei momenti più difficili; agli OSS, che con discrezione e sensibilità si prendono cura delle esigenze quotidiane dei ricoverati; e al personale delle pulizie, che garantisce un ambiente ordinato, pulito e sereno, contribuendo in modo fondamentale al benessere dei pazienti.



Tutti insieme rappresentate un esempio concreto di ciò che la sanità pubblica può offrire quando è sostenuta da impegno, dedizione e grande umanità. Non sempre si raccontano le esperienze positive, ma credo sia doveroso farlo: in questo reparto ho trovato competenza, attenzione e persone che svolgono il loro lavoro con il cuore.



A tutti voi rivolgo il mio più profondo e sincero GRAZIE.

Lettera firmata"