Agricoltura biologica, Bergesio (Lega): “Nuova normativa UE approda in Commissioni Senato”

Iniziato oggi l'iter delle Commissioni Attività produttive e Sanità del Senato all’adeguamento della normativa italiana al regolamento UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura di prodotti biologici e al regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e i mangimi, delle norme su salute e benessere degli animali e delle piante e sui prodotti fitosanitari.



Il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive, spiega: “Si tratta di adeguamenti che ci consentiranno di garantire ulteriormente l’alta qualità della produzione agroalimentare italiana”. Bergesio anticipa: “Finalità è la disciplina del sistema di controlli e certificazione, il sistema della tracciabilità dei prodotti biologici, il sistema sanzionatorio. Sono previste anche le indicazioni per procedere, da parte del Masaf, autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli nella produzione biologica, alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi”.



I controlli in materia di immissione dei prodotti biologici importati sono dunque affidati dal MASAF ad un organismo pubblico, l’“Autorità di controllo competente per il settore biologico”.



“La misura definisce anche la non conformità, dovuta al mancato rispetto da parte degli operatori delle disposizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica - continua il Senatore della Lega - . Nel caso in cui gli organismi di controllo accertassero condizioni di non conformità dovranno adottare precise misure a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti”.



Prevista anche l’istituzione, da parte del MASAF, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici.



Bergesio aggiunge: “Vengono indicate anche le sanzioni amministrative e pecuniarie nel caso in cui venga accertato l’uso indebito di riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l’agricoltura biologica e per chiunque faccia un utilizzo improprio del marchio biologico italiano. Un intervento che assicura la sicurezza dell’agricoltura biologica italiana, da sempre di alto livello come tutta la produzione agroalimentare del nostro Paese”.



“Nel corso dei lavori, la Commissione farà sicuramente proposte migliorative del testo, recependo anche le istanze del settore e sempre a difesa dei produttori che lavorano bene e del consumatore che deve essere tutelato”, conclude il Senatore Bergesio.