Pornassio blocca i tir, dalla Granda l'appello a una collaborazione tra Piemonte e Liguria

La Provincia di Cuneo è in fermento per il blocco imposto, tramite ordinanza, al transito dei tir nel territorio urbano del Comune di Pornassio.

Il divieto valido da venerdì 15 settembre impedisce il passaggio degli autoarticolati e degli autotreni interessa i seguenti tratti: dal 103+150 al km 103+675 (Pornassio); dal km. 101+480 al KM. 102+200 (Case Rosse); dal km 97+340 al km. 97+980 (Case di Nava).

Le associazioni di categoria della Granda non ci stanno e si preparano a dare battaglia all'ordinanza: "Laddove non venga ritirata - scrivono Astra, Fai e Confartigianato Cuneo - le nostra associazioni condividono l’opportunità e la volontà di procedere con l’opposizione del provvedimento al TAR."

Un problema, quello dei collegamenti stradali, che affligge da tempo la provincia di Cuneo e in particolare la strada statale 28 del Colle di Nava che collega Piemonte e Liguria e che, purtoppo, è stata interessata negli anni da numerose problematiche.

L'APPELLO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

"Ho letto l'ordinanza del sindaco di Pornassio e, nel rispetto della decisione che ha assunto, non posso non pensare come questa sia una ulteriore 'tegola' per il cuneese." - commenta il presidente della Provincia Luca Robaldo - "Il mio appello è rivolto ai parlamentari eletti in Liguria e Piemonte, oltre che alle due Regioni, affinché venga messa mano finalmente alla Statale 28 ed a tutte le opere già previste per questa strada nei vari contratti di programma di ANAS. Il problema del mezzi pesanti è presente in tante realtà del cuneese e la valle Tanaro non fa eccezione. Purtroppo, l'altra cosa molto presente è il ritardo, quello che ci ha impedito finora di godere degli investimenti previsti proprio dal citato contratto di programma, nonostante l'impegno che i sindaci della valle per primi hanno richiesto a tutti gli attori in campo: Nucetto, Bagnasco e Garessio - ad esempio - soffrono di questo problema e hanno già fatto proposte concrete per risolverlo.