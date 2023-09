Alla Casa Delfino di Cuneo la 23^ stagione degli Inviti di Ulisse

Venerdì 22 Settembre, nel salone della Fondazione Casa Delfino in Corso Nizza 2, si aprirà la 23^ stagione degli Inviti di Ulisse.



Come è noto gli “inviti di Ulisse” sono una rassegna settimanale, (sempre di venerdì e alle ore 16,30 in video hi-fi) di eventi culturali quali concerti, opere liriche, conferenze, documentari, etc.



Con questa attività, unita ad altre soprattutto dedicate ai giovani (Cineforum, Concorso di videointerviste, e concerti dal vivo “musica a Casa Delfino” e Premio G.F. Ghedini) la Fondazione Casa Delfino si propone di diffondere cultura di alto profilo nella città di Cuneo.



Gli inviti di Ulisse sono realizzati con mezzi tecnologici che consentono di frequentare luoghi e istituzioni di tutto il mondo: le grandi orchestre sinfoniche, i grandi direttori d’orchestra, i grandi solisti, le grandi opere liriche e teatrali, le conferenze ed i dibattiti dei più illustri e sapienti intellettuali del mondo. Quest’anno nella stagione autunnale degli Inviti di Ulisse saranno realizzati tredici eventi (fino al 15 dicembre).