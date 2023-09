"Riaprite la Ceva-Ormea a studenti e lavoratori": dalla Val Tanaro una petizione per il riutilizzo della ferrovia

"Riaprire al servizio pubblico la linea ferroviaria Ceva-Ormea". Sono i cittadini della Valle Tanaro che tornano a chiederlo a gran voce.

Dopo i disservizi che si sono verificati sul pullman scolastici, in occasione del primo giorno di ripresa delle lezioni (leggi qui), i valtanarini hanno dato via a una petizione, organizzata da Gabriele Pagliana, amministratore del gruppo "AVT informa" per la riapertura della linea, oggi utilizzata e manutenuta solo per i viaggi del treno storico.

"La linea ferroviaria Ceva-Ormea, - spiegano nella petizione - al momento utilizzata solo per i treni storici, può e deve essere utilizzata anche come servizio pendolare per gli studenti e i lavoratori che ogni giorno si devono spostare per la valle Tanaro da Ormea a Ceva appunto; ci sono lavoratori ma soprattutto studenti che ogni giorno vanno alla Forestale di Ormea, alle scuole superiori di Ceva o proseguono per quelle di Mondovì, il treno che parte da Ormea potrebbe anche proseguire direttamente per tale destinazione raccogliendo gli studenti di Ceva; il treno è sicuramente più sicuro di un bus, e ultimamente, anche per colpa dell'intensificarsi del traffico su gomma, di autoarticolati che trasportano merci, sono aumentati gli incidenti sulla statale 28; credo che se una regione vuole incentivare davvero il ripopolamento di una valle non basta dare dei fondi a chi compra casa e ci viene ad abitare, deve far vedere che da dei servizi, per incentivare e interessare chi ci vuole venire, quindi il treno, visto come metropolitana leggera è una necessità per la nostra valle; l'assessore regionale al traffico Gabusi che da poco ha riaperto la tratta Alba-Asti ha detto "Riapriremo altri collegamenti", facciamo in modo che uno dei prossimi sia proprio la Ormea-Ceva."

La petizione può essere sottoscritta al seguente link

