Gabriele Gallo è il nuovo presidente dell’associazione culturale “Gli Spigolatori”

Passaggio di testimone. Si chiamava così il celebre convegno letterario che “Gli Spigolatori” organizzarono il 19 ottobre del 2019 mettendo a confronto i figli e gli amici di Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli e Primo Levi.

E non è un caso, forse, che proprio in seno all’associazione sia avvenuto nelle scorse ore un reale passaggio di testimone dopo la prematura scomparsa della storica presidente e fondatrice, Giuliana Bagnasco. Per sostituirla nella conduzione ordinaria delle attività, infatti, nella giornata di sabato 16 settembre l’Assemblea ha indicato all’unanimità il figlio, Gabriele Gallo, che già da tempo seguiva i lavori associativi occupandosi della comunicazione e delle relazioni istituzionali.

Classe 1986, giornalista di Prokalos e collaboratore dell’Unione Monregalese, Gallo è da pochi mesi membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo.

"Accolgo con orgoglio e forte senso di responsabilità l’indicazione dell’Assemblea - la sua dichiarazione - e ringrazio i soci e gli amici per la fiducia accordatami. Gli Spigolatori, per mia mamma, rappresentavano una famiglia allargata con cui condividere le emozioni e le suggestioni che solo la cultura riesce a trasmettere. Certo di non poter mai raggiungere l’incisività e la qualità del suo operato, mi impegnerò affinché possa continuare quell’azione di divulgazione e stimolo collettivo intergenerazionale che lei ha messo in pratica fin dalla fondazione degli Spigolatori nel 2006".