Un pomeriggio in musica ed allegria per gli ospiti della casa di riposo Sacra Famiglia che, ieri, sabato 16 settembre, hanno ricevuto la piacevole visita della Banda Musicale di Mondovì che ha eseguito diversi brani per i presenti.

L'iniziativa, colorata con i palloncini di UniversoParty, è stata molto apprezzata dagli ospiti, dai volontari AVO, dalle famiglie e dal personale della struttura.