Aereo delle Frecce precipitato a Torino Caselle, l'Aeronautica Militare: "Probabile l'impatto con uno stormo di uccelli"

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, sgomento ed attonito per quanto accaduto all'aeroporto di Torino Caselle, si è stretto alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori. "Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori", dice in una nota.

Le condizioni dei feriti

Il fratello di 12 anni della piccola deceduta è rimasto ustionato sul 15% del corpo. Trasferito al Regina Margherita, dove è stato sedato, ha fatto una Tac con dato esito negativo: per ragioni di prudenza la prognosi è riservata. La mamma, 41 anni, anche lei ustionata soprattutto al braccio destro, è stata portata in codice giallo al Cto: per lei si ipotizza una prognosi tra 20 e 40 giorni. Il padre, 49 anni, ha riportato ustioni soprattutto sulla mano sinistra e ne avrà per una quarantina di giorni. Il pilota dell'aereo è stato condotto al San Giovanni Bosco, dove è in osservazione ma in discrete condizioni.

Probabile l'impatto con uno stormo di uccelli

"La formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do' ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione. Non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente. Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike, ndr) durante le primissime fasi del decollo" ha spiegato il generale Goretti.

Annullato lo show delle Frecce

A seguito al tragico incidente avvenuto a Caselle, l’Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione per il centenario dell'Aeronautica Militare prevista per la giornata di oggi. Una scelta fatta nel rispetto del lutto. E fino alla mezzanotte resterà chiuso l'aeroporto di Caselle (leggi qui).