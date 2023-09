Il Comune di Mondovì cambia: torna il dipartimento lavori pubblici e si crea l'ufficio gare ed appalti

"Dobbiamo rispondere a sfide nuove, con regole e tempi diversi rispetto al passato - spiega il sindaco, Luca Robaldo - ma per farlo abbiamo deciso di ripristinare ciò che funzionava, cioè il Dipartimento Lavori Pubblici. La sua soppressione non la abbiamo mai condivisa e, per la verità, è stata ripensata criticamente anche da chi la aveva disposta. Noi ci assumiamo volentieri questa responsabilità, certi che 22 mila monregalesi meritino una macchina comunale efficiente e capace di interpretare al meglio le esigenze della città e mettere mano a bandi ed opportunità garantiti dal PNRR e non solo".