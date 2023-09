L’autovelox di Paesana ha passato il collaudo: domani le prime sanzioni a chi supererà il limite

Il test è stato effettuato in assoluta sicurezza, con la strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e l’esame è stato superato a pieno voti. Sul posto la Polizia locale fra cui il responsabile del servizio per l’Unione dei Comuni del Monviso, Davide Barra.

Con l’imprimatur della taratura l’autovelox ha, per così dire, ricevuto l’autorizzazione a rilevare la velocità dei veicoli in transito per fini sanzionatori e non più soltanto statistici, come avveniva invece nei giorni che hanno preceduto il collaudo.