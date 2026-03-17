Maltempo e neve non scoraggiano i radunisti del "Safari d'epoca"

Maltempo e neve non hanno scoraggiato i partecipanti al Safari d'epoca che, la scorsa domenica, hanno percorso con le loro vetture le strade dell'Alta Langa e del parco di Murazzano.

Un pomeriggio all’insegna dei motori storici, del paesaggio e di un’esperienza davvero fuori dal comune, organizzato da Claudio Bernardi che commenta: "Grazie ai 70 coraggiosi che hanno sfilato tra le bestie feroci sulle loro stoiche vetture. Davvero un giorno da ricordare!".

La carovana è partita da Morozzo, dove le vetture sono state esposte in piazza. Il raduno ha preso il via nel primo pomeriggio quando i 70 partecipanti hanno raggiunto il Parco Safari di Murazzano per viverel’emozione unica di sfilare a bordo della propria auto storica tra leoni, lupi, bisonti, tigri e altri animali.