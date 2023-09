Mondovì, 10mila euro per la restituzione di Irpef e Tari: accordo tra il Comune e le organizzazioni sindacali

In ottemperanza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e in continuità con le azioni finora intraprese dall’Amministrazione comunale in favore delle fasce più deboli della popolazione, negli scorsi giorni è stato sottoscritto un apposito accordo tra il Comune di Mondovì e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL (e le rispettive sigle dei pensionati SPI, FNP e UILP), volto a costituire un fondo comunale per la restituzione dell’addizionale comunale Irpef e della Tari versate nell’anno di imposta 2022. Un provvedimento finalizzato a supportare i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e a sostenere, conseguentemente, i soggetti a rischio di esclusione sociale.

In particolare, potranno accedere alla restituzione dell’addizionale Irpef comunale tutti i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 20.000,00 (elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi), mentre avranno diritto alla restituzione del 40% della somma versata della Tari nell'anno 2022 i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000,00 euro. Nei prossimi giorni, mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, si provvederà alla puntuale definizione delle tempistiche e delle modalità di accesso ai benefici sopracitati.

"Continua il nostro impegno in favore dei cittadini più esposti alla difficile congiuntura economica che stiamo vivendo" - il commento del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto. "Nell’ottica di rafforzare il tessuto sociale cittadino rendendo Mondovì sempre più coesa e unita, abbiamo deciso di stanziare 10.000,00 euro in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio, consentendo loro di riottenere almeno in parte l’addizionale Irpef e la Tari versate nel 2022. Una scelta condivisa con le confederazioni sindacali della provincia, a cui va il nostro ringraziamento per l’approccio costruttivo mostrato, che intende consolidare quell’azione inclusiva e comunitaria che, come Amministrazione, cerchiamo di perseguire fin dall’inizio del nostro mandato".