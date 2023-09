Auto fuori strada tra Roburent e Serra Pamparato

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 settembre, sulla strada che collega il Comune di Roburent a Serra Pamparato. Un'automobile, per cause in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro alcuni alberi a lato strada.

Il conducente, unica persona a bordo del mezzo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e fortunatamente non ha riportato lesioni che destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi del caso e il soccorso stradale Aci "Lotario" di Frabosa Sottana.