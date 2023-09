Tamponamento tra due auto, una Porsche Cayenne e una Fiat Punto, poco dopo le ore 18,15 di oggi, lunedì 18 settembre, a Fossano in via Cuneo all'angolo con via Savona.

In loco stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Fossano per la messa in sicurezza dei veicoli, l'ambulanza che ha preso in cura i coinvolti e due pattuglie di Polizia Locale per la gestione della viabilità cittadina.

L'incidente sta provocando rallentamenti nella viabilità vista l'ora di punta.