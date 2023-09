Da venerdì 22 settembre, al via una stagione ricca di appuntamenti per il Cinema Teatro Iris di Dronero.

Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale di Dronero e O.P.S. Officina Per la Scena, associazione di promozione sociale e compagnia teatrale con sede a Torino attiva da oltre vent'anni, hanno stipulato una convenzione quinquennale per la gestione del cineteatro Iris, con eventi di cinema, teatro e arti performative.

L'accordo prevede che nel corso di ciascuno dei cinque anni alla stagione cinematografica e teatrale vengano affiancate manifestazioni aperte alla cittadinanza per la valorizzazione della creatività audiovisiva e dello spettacolo dal vivo. Tra gli obiettivi generali: la divulgazione artistica, la partecipazione del territorio e la sensibilizzazione su temi d’attualità.

Gli appuntamenti di settembre: si inizia venerdì 22 settembre ale ore 20:30 con "Esistenze", spettacolo di teatro-danza a cura del Circolo Culturale Clandestino / T.d.R., a seguire 23 settembre alle ore 20:30, "Uno tira l'altro", raccolta di monologhi a cura di singoli, quindi 24 settembre alle ore 18:00, "Occident Express", spettacolo teatrale a quadri a cura di Bitunici (lab di perfezionamento OPS); la settimana seguente venerdì 29 settembre nella sala Milli Chegai dalle ore 19:00. "Cine Corti fuori concorso", Cortometraggi di allievi di recitazione cinematografica e filmmaking a cura di CineLAB, infine - per quanto riguarda il programma di settembre - 30 alle ore 20:30, "Far l'amore non è peccato", saggio degli allievi del corso del primo anno a cura di OPS.