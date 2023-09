Tutto pronto per la settima edizione de "La Quercia del Myr"

Si avvicina la cerimonia di premiazione del prossimo 23 settembre alle ore 16.30 presso la Sala della Società Operaia a Ormea, nel corso della quale verranno annunciati i vincitori del Premio “La Quercia del Myr” 2023, che anche in questa VII edizione ha visto concorrere un gran numero di autori con opere edite e inedite di narrativa italiana per le tre sezioni in gara: Racconti, Romanzo edito e Romanzo Inedito.

Per ognuna di queste tre sezioni verrà indicato dalla Giuria Tecnica un vincitore e tra questi il vincitore assoluto del Premio “La Quercia del Myr” 2023.





Queste le opere finaliste:

Sezione Racconto

Antonelli Marco “Innocenza”

Avanzato Wilma “Il giorno delle sirene”

Balestra Danilo “ Libertà per libertà”

Bertaina Silvano “ L’uomo che mi cammina davanti “

Giudici Angelo “ Pioùra nèn”

Nobile Paolo “ Il Golden Retriever”

Sicardi Stefano “ Riccia”

Venosini Fabio “ Il puzzle”

Sezione Romanzo inedito

Bari Esther “Tre giorni a Firenze “

Conti Gregorio “Il mio Marlin”

Crivellaro Marco “La fotografa di Adolf”

Ferrero Enrico “Il prato delle cavallette”

Galati Vincenzo “ Nobiltà, delitti e altri misfatti”

Viscardi Giuseppe “ Senza traccia”

Sezione Romanzo edito

Barale Mario “ Il raspio della Strega” Pathos Edizioni

Bonera Italo “ Il male che fa bene” Calibano Editore

Bonetti Lorenza “ Ora lo so” Edizioni il Ciliegio

Bresciano Monica “ La spirale del falco” Araba Fenice

Fiorentino Sara “ Leggera come una piuma” Pathos Edizioni

La Villa Raffaella “ L’ombra dentro” Eclissi Editrice

Magnoli Sara “ Fuori dal branco” Pelledoca editore

Mantovani Eleonora “ Suite mortale” Edizioni del Delfino Moro

Nuvolone Silvano “ Il dono dell’acqua” Baima - Ronchetti & C.

Sorìa Sabrina Cinzia “ Le tre stagioni” Edizioni La Torre dei Venti

Stefanone Piervittorio “ Storie bizzarre di un dottore in vacche” Baima - Ronchetti & C.

Varalli Paola “Tira mòlla e messèda” Todaro Editore

Vigliaron Cristiana “ Non chiamarmi sorellina” Pathos Edizioni

Vignolo Claudia “ Scia di sangue” Sorbello Editore

Accanto alle opere in gara la Giuria del premio assegnerà come ogni anno importanti riconoscimenti a quattro ospiti d’onore di fama riconosciuta a livello nazionale e internazionale che nel corso del tempo hanno raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico e che quest’anno sono: Gianna Schelotto per il Premio alla Carriera; Francois Morlupi per il Premio Giallista dell’anno; Franco Faggiani per il Premio Montagna e Giovanni Agnoloni per il Premio Traduttore e porterà il proprio saluto il vincitore Assoluto dell’edizione 2022 del Premio “La Quercia del Myr” Giovanni Braida.

Durante la cerimonia, secondo tradizione, gli ospiti dialogheranno con i moderatori e organizzatori Bruno Vallepiano e Carlo Turco e verranno letti brani delle opere vincitrici da parte dell’attore Lello Ceravolo accompagnate dalle note della pianista Carla Bellini. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Associazione culturale Savin organizzatrice del Premio.

I partner del Premio

Il Premio “La Quercia del Myr” è organizzato dalla Associazione culturale Savin con il patrocinio del Ministero cultura, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL Cuneese, di GialloeCucina.tv e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ormea.