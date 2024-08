Cuneo, la nuova passerella per raggiungere l’Oktoberfest chiude al traffico corso De Gasperi

Avrà luogo a partire dalla mezzanotte di martedì 20 agosto – e fino alle quattro di mattina di mercoledì - la chiusura al traffico del tratto di corso Alcide De Gasperi tra via San Maurizio e corso Francia, a Cuneo. A motivarla, i lavori di realizzazione di una nuova passerella metallica per l’attraversamento pedonale da e verso l’abitato di frazione San Rocco Castagnaretta.



La passerella sarà costituita da una campata unica larga più di dieci metri, alta al massimo cinque, e sarà accessibile attraverso due scale poste ai lati. Sarà riservata a chi vorrà raggiungere il “Paulaner Oktoberfest” in sicurezza, che quest’anno si terrà dal 29 settembre al 13 ottobre proprio nella frazione cuneese.



L’intero costo di costruzione sarà a carico della ditta organizzatrice dell’evento stesso, la Sidevents srl.