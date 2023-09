A Cuneo inaugura la mostra "Sulla strada. Cuneo per la sicurezza stradale"

Domani, mercoledì 20 settembre alle ore 12, presso il Palazzo della Prefettura di Cuneo (via Roma, 3), anteprima del “Cuneo Bike Festival” con l’inaugurazione della mostra “Sulla strada. Cuneo per la sicurezza stradale”, un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico.



Da mercoledì 20 a martedì 26 settembre 2023, la terza edizione del “Cuneo Bike Festival” offrirà una settimana di talk, pedalate e moltissime iniziative gratuite a tutti, praticanti e appassionati di ciclismo, curiosi e simpatizzanti delle biciclette e più in generale amanti di uno stile di vita sano a cominciare dalla scelta di una mobilità sostenibile. Il ricco calendario di eventi organizzato dall’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo invaderà pacificamente tutta la città a partire dal quartier generale del “Cuneo Bike Festival”, che quest’anno sarà in largo Audiffredi e via Roma. Protagonisti saranno alcuni volti noti tra gli appassionati delle due ruote e anche tante occasioni per pedalare insieme, organizzate in collaborazione con Fiab Cuneo Bicingiro, oltre ad un’area enogastronomica per gli aperitivi bike. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcune iniziative sono a iscrizione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival dove è possibile trovare maggiori informazioni.