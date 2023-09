A Palazzo Traversa si impara a lavorare l’argilla

Si rinnova anche quest’autunno il tradizionale corso sulla lavorazione dell’argilla organizzato dal museo civico di Palazzo Traversa. Sono previste dieci lezioni di due ore ciascuna (più una di recupero per eventuali assenze), che si terranno presso i locali di via Serra il lunedì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 4 dicembre 2023.

Si tratta di un corso per principianti inteso a fornire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche sulla lavorazione dell'argilla, dalla progettazione di un manufatto alla sua realizzazione, utilizzando le principali tecniche di costruzione manuale: la lastra, il colombino e la tecnica a pollice. Nella seconda parte del precorso si passerà ad analizzare le tecniche decorative con gli engobbi.

Il corso prenderà il via solo qualora si raggiunga un numero sufficiente di partecipanti. Il costo di partecipazione è di 120 euro e l’iscrizione, da effettuarsi entro il 25 settembre, comprende i materiali che verranno utilizzati: argilla, strumenti per la lavorazione. A carico dei partecipanti sono il trasporto al forno e il costo per le cotture (i manufatti richiedono più di una cottura per completare il ciclo della decorazione). Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di inizio corso esclusivamente on line sul portale PagoPA, secondo le modalità che verranno fornite al momento dell’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni ci si deve rivolgere al Museo Traversa chiamando lo 0172.423880 o scrivendo a traversa@comune.bra.cn.it.