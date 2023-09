A Bosia si terrà 4° Raduno del Gruppo Alpini Alta Langa

Week end di festa per il bellissimo paese di Bosia, dove sabato 23 e domenica 24 settembre si terrà il 4° Raduno del Gruppo Alpini Alta Langa, occasione anche del gemellaggio con la Fanfara dei Bersaglieri di Cinigiano (GR).

Il programma prevede per il sabato pomeriggio alle ore 18 l’Alzabandiera e la cerimonia di onore ai Caduti di Russia e di tutte le guerre davanti ai monumenti dedicati nei pressi di sferisterio comunale e chiesa parrocchiale di San Nazario.

Alle 19 comincerà la 'Raviolata' nel Salone dei Sindaci, presso il vecchio municipio (costo 5 euro senza prenotazione) e a seguire i concerti dell’Orchestra 'Ottoni per caso' e della corale dell’Unità Pastorale dell’Alta Langa.

Domenica mattina alle ore 9 ammassamento e colazione presso lo sferisterio, sfilata in paese con in testa la Banda Musicale Alpina di Corneliano e a chiudere la Fanfara dei Bersaglieri di Cinigiano. Onori ai caduti al monumento in Piazza Don Luigi Berrone.

Alle ore 11 SS Messa nella parrocchia di San Nazario a cui seguirà il pranzo nel Salone dei Sindaci con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 20 settembre al numero 3339509711 (Ettore Secco sindaco di Bosia) e costo di 25 euro.

Nel pomeriggio canti, convivialità e chiusura evento con la Fanfara dei Bersaglieri di Cinigiano.

Il Gruppo Alpini Alta Langa è stato fondato nel 2018 e riunisce le Penne Nere di San Benedetto Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Bosia e Niella Belbo.

Attualmente il capogruppo è Simone Gallo sindaco di Feisoglio.