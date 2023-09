Aperto il Bando per il corso di OSS a Mondovì

E’ online sul sito cfpcemon.it il bando per accedere al corso di Prima Formazione per Operatore Socio Sanitario; l’avvio è previsto per Novembre ma le iscrizioni rimarranno aperte fino al 5 ottobre alle ore 17. La sede della formazione sarà il Cfpcemon di Mondovì, in convenzione con il Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese, l’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida e l’A.S.L. CN1.

Sono 25 i posti disponibili che verranno assegnati in base alla prova di selezione. Possono candidarsi tutte le persone maggiorenni disoccupate o occupate, in possesso di licenza media (per i cittadini italiani/comunitari/di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza; per i cittadini extracomunitari non è possibile la dichiarazione di equipollenza e devono presentare un titolo di studio conseguito in Italia come da comunicazione Regione Piemonte prot. n. 35995 del 01/08/2013);

Il corso ha durata totale di 1000 ore (545 ore di lezioni teoriche, 440 ore di stage e 15 ore per l'esame finale) ed è finanziato e approvato dalla Regione Piemonte. Nonostante questo supporto, in base alle attuali normative (all’art. 53 del Regolamento. (UE) 2021/1060, nello specifico, “Buono Formazione O.S.S.” di cui alla D.D. n. 272 del 26/05/2022) è richiesta una quota di partecipazione da parte del candidato, la cui entità è basata sulla propria Fascia I.S.E.E., con un intervallo che va da 0 a 1.500 euro."

Il bando completo è disponibile a questo link https://cfpcemon.it/focus/operatore-socio-sanitario-bando-aperto-a-mondovi

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il CFPCemon - Sede di Mondovì al numero 0174/42135 (interno 400/401).