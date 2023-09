Incidente sul lavoro alla Industrial Tecnica di Mondovì: uomo di 50 anni in codice giallo

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, mercoledì 20 settembre intorno alle 9, alla Industrial Tecnica di Mondovì.

Un uomo di 50 anni ha riportato un trauma cranico classificato come codice giallo. Immediatamente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma dopo un'attenta valutazione sanitaria è stato trasportato con mezzo di base all'ospedale di Mondovì.

L'azienda, sita in via Trento, nell'area industriale di Mondovì, è specializzata in forniture industriali, articoli inerenti la trasmissione del moto, utensileria tecnica, realizzazione di particolari a disegno.

Non si conoscono al momento dettagli sulla dinamica dell'incidente.