A Vicoforte il convegno con il principe Aimone di Savoia

L'estate del 1943, ottant’anni fa, torna al centro dell'attenzione in un convegno di studi a Vicoforte, il 7 ottobre 2023, presente il Principe Aimone di Savoia. In poche settimane l'Italia voltò pagina. La svolta fu decisa personalmente da Vittorio Emanuele III. Il 25 luglio esercitando i poteri della Corona sostituì al governo Benito Mussolini con il Maresciallo Pietro Badoglio, smantellò il regime fascista e puntò a uscire dalla guerra. Con la “resa senza condizioni” (3 settembre) e il trasferimento da Roma a Brindisi (9 settembre) il Re salvò la continuità dello Stato, che però perse la piena sovranità. In gran parte occupata dai tedeschi e per l'altra sottoposta agli anglo-americani, l'Italia rimase divisa tra Repubblica sociale, vassalla della Germania, e il Regno, unico potere riconosciuto legittimo dalle Nazioni Unite, avviate alla vittoria.



Cobelligerante dal 13 ottobre, il governo del Regno d'Italia riorganizzò le Forze armate e l'amministrazione pubblica. Concorse a promuovere la lotta di liberazione ma non ebbe la collaborazione dei partiti, in massima parte contrari al re e alla monarchia. Sottoposta a pesanti bombardamenti, invasa, divisa in fazioni e bersaglio di rivalse estere antiche e nuove, l'Italia faticò a imboccare la via della riscossa.



Dal luglio 1943 al maggio 1945 il Paese visse i tempi più tragici dall'unità.



Il 7 ottobre 2023, nella Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte ne parlano, documenti alla mano, storici di diverso orientamento, uniti nella ricerca d'archivio: Giuseppe Catenacci, presidente on. dell'Associazione ex Allievi della Nunziatella, il col. Carlo Cadorna, i generali Tullio Del Sette e Antonio Zerrillo, Aldo Ricci, già sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, i docenti Raffaella Canovi, GianPaolo Ferraioli, Rossana Mondoni con Daniele Comero, Massimo Nardini, Tito Lucrezio Rizzo, Gianpaolo Romanato, Giorgio Sangiorgi. Con Gianni Rabbia presiedono Alessandro Mella e Gianni S. Cuttica. Coordina Aldo A. Mola.



Il convegno è promosso dall’Associazione di studi storici Giovanni Giolitti e dall'Associazione di studi sul Saluzzese con la adesione di enti e istituti.



La scelta di Vicoforte non è casuale. Nel suo Santuario dal 2017 riposano le spoglie di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, traslate per iniziativa della principessa Maria Gabriella di Savoia, propiziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.