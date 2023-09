Cuneo, al via dal Teatro Toselli il 55° Incontro Nazionale di Studi delle Acli [FOTO]

“Nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Esperienza del limite e desiderio di infinito”. Questo il tema del 55° Incontro Nazionale di Studi delle Acli, partito oggi a Cuneo secondo un programma che proseguirà sino a domenica 24 settembre.

Quattro giorni di incontri e dibattiti per "capire come adattarsi al mondo che cambia, mantenendo saldo il valore e la dignità della persona", quelli che hanno preso da poco il via col primo incontro in corso in questi minuti presso il Teatro Toselli, sede principale dei diversi appuntamenti, con una prima relazione introduttiva e gli interventi di Erica Mastrociani, Simona Regina, Ugo Morelli, Andrea Bonarini, al termine dei quali è previsto un momento ricordo del compianto Beppe Andreis, a cura di Lamberto Norcini Pala.

Qui il programma completo dei diversi momenti di studio.

Utile ricordare che l’Incontro nazionale di studi delle Acli terminerà domenica con la "Carovana della Pace", una marcia per ricordare le vittime del primo eccidio nazista in Italia, avvenuto a Boves 80 anni fa, il 19 settembre 1943.