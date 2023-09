Slitta a fine ottobre la riapertura dell’Ufficio Postale di Sanfront

La data originariamente prevista per la riapertura era fissata al 7 agosto , ma il protrarsi del cantiere ha determinato uno slittamento delle tempistiche, posticipando in un primo momento la riattivazione dello sportello al 17 settembre.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà continuare a rivolgersi all’Ufficio postale di Rifreddo, sito in via Vittorio Emanuele II 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il dalle 8.20 alle 12.45, dotato tra l’altro di ATM fruibile 24 ore su 24, presso il quale sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’Ufficio postale di radicamento del rapporto.