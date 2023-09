A Guarene tante proposte per la 44ª Sagra Vendemmiale

Guarene in fermento e in attesa del via alla 44a edizione della Sagra Vendemmiale organizzata dalla Pro Loco in collaborazione col Comune.

Si comincia sabato 23 settembre alle ore 17 a Palazzo Re Rebaudengo con l’apertura della mostra 'Che sarà sarà' con esposizioni di vari artisti e il laboratorio 'Da Urlo' per bambini e famiglie, dedicato all’esplorazione dell’arte contemporanea, al quale è possibile prenotarsi su dip.educativo@fsrr.org.

Alle ore 18.30 partenza da Palazzo Re Rebaudengo verso il Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo per lo svelamento dell'opera di Kinkaleri, URLO Guarene.

Alle 19 apriranno gli stand enogastronomici in piazza Roma, con intrattenimento musicale a cura del gruppo vocale 4+1 e a seguire DjSet con Sunfeel.

Domenica 24 settembre alle ore 8.30 apertura area mercatale in paese, alle 11 consegna del 'Premio Guarene' nella chiesa della Santissima Annunziata e alle 12 aperitivo in piazza.

Alle ore 9 ci sarà anche la prima partenza del tour in Mountain Bike 'Pedalando sul Sentiero dell’Incanto', un percorso ad anello di circa 20 km guidato dagli accompagnatori cicloturistici di Grobe (Grape Rider Outdoor Bike Experience) per mountain bike a pedalata assistita o muscolari. Grobe è un team formato da 7 accompagnatori cicloturistici della Regione Piemonte nato grazie al progetto Snodi.

Si percorreranno i sentieri nel contesto del territorio vitivinicolo del Roero e dell’Eco Museo delle Rocche, con durata di circa 3 ore e dislivello +500 m. Obbligatorio il casco. Una seconda partenza è prevista alle ore 14. È necessaria la prenotazione al 333/7178836 oppure tramite mail a grobebike@gmail.com. Età minima 14 anni. Prezzo 10 euro. Possibilità di noleggiare e-Bike.

Durante tutti gli eventi saranno usufruibili i parcheggi auto in via Divisione Alpina Cuneense, viale Mazzini e piazza della Pantalera e ci sarà una zona custodita dove lasciare le biciclette.