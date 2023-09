Sono quaranta edizioni per il Groupe d’Etudes sur l’Ecopathologie de la Faune Sauvage de Montagne: Inalpi tra i partner

Si è svolta questa mattina, presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo la cerimonia di apertura del quarantesimo convegno annuale del GEEFSM (Groupe d’Etudes sur l’Ecopathologie de la Faune Sauvage de Montagne). Un importante evento a cui prendono parte oltre 100 veterinari e naturalisti provenienti da tutta Europa, momento di incontro e confronto per i membri dell’associazione ma anche momento per la crescita di nuovi talenti.



Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la presenza di Inalpi, partner della manifestazione, che finanzierà quattro borse di studio per giovani studenti e/o neolaureati per progetti di ricerca realizzati o in via di realizzazione.



All’evento, in rappresentanza di Inalpi, era presente Federica Barbero Invernizzi che ha dichiarato: “Grazie dell’invito e dell’opportunità che ci avete dato per contribuire, in qualche modo, alla ricerca - e quindi alla divulgazione - di un messaggio così sinergico e complementare al nostro, quello dell’agricoltura e dell’industria. Siamo ovviamente orgogliosi del vostro operato, del vostro lavoro e dunque siamo vostri grandi sostenitori. Il fatto che le borse di studio vengano assegnate a ricercatori “giovani” è certamente di buon auspicio e ci aiuta a immaginare e a credere nella possibilità di un mondo migliore per noi e soprattutto per le future generazioni”.



Parole che rappresenta l’impegno che Inalpi da sempre porta avanti verso il proprio territorio e l’attenzione con la quale l’organizzazione di Moretta guarda ai giovani, nella convinzione che creare opportunità in ambito lavorativo per i professionisti di domani sia un modo per far crescere non solo una comunità, ma un intero territorio e una nazione.