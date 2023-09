Charlotte e Céleste: in calesse dalla Francia a Roma per incontrare il Papa

Di certo non sono passati inosservati questi due giovani che in calesse, trainato da due asini, Cyndel la femmina e Balthazar il maschio, accompagnati da un cane, Taiga, con vestiti di altri tempi, sono passati in questi giorni nelle vie secondarie o nelle città.



Io li ho incontrati una sera rientrando dal lavoro. Aveva appena finito di scendere un’abbondante pioggia, l’umidità e il primo freddo dell’autunno erano già parte dell’ambiente. Con i loro due “destrieri” e il cane nel cassone del calesse, stavano trotterellando sulla via militare che collega la Valle Stura a Borgo San Dalmazzo.





Sono una cacciatrice di storie curiosa e mi sono fermata. Ho accostato la macchina e loro, con gentilezza e garbo, si sono fermati per rispondere alle mie domande! Ora vi racconto questa storia incredibile.



Sono partiti due mesi fa da un piccolo paesino della Francia, Conques en Aveyron, inizialmente hanno seguito il cammino per Santiago de Compostela, ma percorrendolo all’inverso. Sono arrivati fino a Le Puy en Velay, il punto di partenza del famoso cammino. Arrivati a questo punto, per attraversare le Alpi, hanno scelto il colle della Maddalena.

Ci sono voluti due mesi di cammino per arrivare alla frontiera italiana.

Sono diretti a Roma, vorrebbero incontrare il Papa.

Il percorso scelto per questa parte di viaggio in Italia è la via Francigena.

Questi dettagli importanti non hanno però soddisfatto la mia curiosità. Ho chiesto il perchè di questo viaggio bizzarro? Cosa c’era alle loro spalle per aver fatto una scelta simile!

Non stanno facendo questo viaggio a piedi o in bicicletta, ma macinano chilometri a passo d’asino, su un calesse, senza tecnologia se non un telefono con cui, tramite i social e youtube raccontano questo viaggio e si finanziano.







Si tratta di un cammino spirituale, il loro obiettivo è quello di dimostrare che se si viaggia con il cuore e con l’amore nulla è impossibile! Non sono avventurosi improvvisati, alle loro spalle hanno già vari pellegrinaggi a piedi come Santiago, Lourdes e altri in Francia. Hanno lasciato la loro vita passata per affrontare questo viaggio, sapendo che non sarebbe stato facile, ma con l’intenzione di far capire che è possibile!



Nei loro video mostrano le persone che incontrano, quell’umanità che ancora esiste e che spesso ci dimentichiamo essere parte dell’uomo. Stanno dimostrando che si può viaggiare senza la necessità di avere tecnologia e modernità.



Ho sentito Céleste tramite Instagram, l’accoglienza italiana l’ha stupito! Ci sono persone che si fermano per offrire caffè, cibo, incuriositi e affascinati da questa coppia che, con semplicità, sta facendo un viaggio incredibile, con umiltà e senza pretese o vanto per ciò che sta portando avanti.



“Si può viaggiare con poco!” mi dice Céleste “Abbiamo un rifiuto per la modernità che ci sta soffocando! Nel nostro paese ci sono delle tensioni politiche, il paese si sta dividendo!” Vogliamo essere portatori di Luce e di speranza per dimostrare che nulla è perduto finché si ha la forza e la luce nel proprio cuore tutto è possibile!”



Un viaggio coraggioso, avventuroso, con una missione spirituale. Portatori di un messaggio importante, sono la dimostrazione che si può comunicare molto anche facendo un cammino, mostrando al mondo che c’è ancora del buono, che esiste la possibilità di scegliere una vita dove accontentarsi di poco, gioire delle piccole cose e avere il coraggio di vivere delle avventure meravigliose.





Io sono una sognatrice, non amo giudicare e penso che questa storia sia davvero incredibile. Per un momento sarei salita con loro su quel calesse, lasciandomi alle spalle tutto, ma non mi è possibile, come per molti di voi, mi limiterò a viaggiare con loro seguendoli su youtube @bunkersauvage e sui social https://www.instagram.com/celeste_grant_ !

Non mi resta che augurare Buon Viaggio a Céleste e Charlotte!

Se anche a te questa storia ha fatto sognare seguili su You tube, abbonati al loro canale, è un modo per aiutarli in questa avventura!