Al Quartiere di Saluzzo arrivano le panchine-fioriere in plastica riciclata

Panchine e fioriere riciclate. Saranno sistemate nelle prossime settimane nel cortile d'onore de "Il Quartiere", il centro culturale e sociale ricavato nell'ex caserma "Musso". Un esemplare di prova è già a disposizione di utenti, studenti, saluzzesi in generale di fronte ai locali del Centro famiglie.



L'altro pomeriggio il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il direttore della Fondazione "Amleto Bertoni" Alberto Dellacroce hanno incontrato Remo Ciccone della ditta "Cmp plast" di Saluzzo, specializzata nella fabbricazione di oggetti in plastica riciclata, in particolare pallet per la logistica.



Da qualche anno, con la medesima tecnica e lavorazione, hanno lanciato in catalogo anche la linea "Resisto" di complementi d'arredo da esterno.



"Il cortile piccolo de Il Quartiere - dice Calderoni - è frequentato da tanta gente ed è un luogo che sta diventando sempre più bello ed apprezzato. Servono quindi nuovi elementi e nuovi spazi per sedersi e ci siamo rivolti agli amici della Cmp, una ditta cittadina che sta operando molto bene, per le panchine che saranno anche fioriere. Un'attenzione all'ambiente che riguarda anche i materiali e il loro riutilizzo, quindi panchine sostenibili che hanno un aspetto gradevole, sono comode e sono anche un simbolo di come si possa innovare, puntare sul futuro, senza sprechi e senza inquinare".



Nuovi spazi di socializzazione che saranno ancor più richiesti quando sul cortile "di pregio" de Il Quartiere aprirà anche il nuovo bar, i cui lavori sono in fase di ultimazione. Avviato nei giorni scorsi, inoltre, l'intervento per riqualificare il cortile grande che sarà parcheggio contornato da una "corona" di alberi.