Cuneo: entro la fine dell’anno in parco Parri arriva la videosorveglianza

È ufficiale: il collaudo per il parco Parri è avvenuto e, nello specifico, in data 18 agosto 2022 (quindi quasi tre mesi dopo l’inaugurazione del 28 maggio dello stesso anno).



A darne notizia in consiglio comunale l’assessore Gianfranco Demichelis, come risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) in cui si tornava a chiedere conto della conclusione dell’iter burocratico a qualche mese dal primo compleanno dell’ex piazza d’Armi: “La questione avrà una fine oppure no? - ha chiesto Sturlese – Siamo sicuri che, se accade qualcosa di spiacevole all’interno del parco, il Comune abbia tutte le carte in regola per non finire in una situazione di sofferenza?”



“Sembra assurdo, con tutto quel che è costato il parco dovrebbe avere di tutto e di più, e invece non ha nemmeno quel che dovrebbe avere. Com’è possibile che la posizione del Comune sia e sia stata così tranquilla nell’inaugurare un parco privo di agibilità?” ha aggiunto il consigliere Beppe Lauria, chiedendo anche conto del destino delle opere d’arte posizionate nel parco contestualmente all’inaugurazione e in merito alla manutenzione della grande area verde.



Paolo Armellini (Indipendenti) ha citato ugualmente il futuro del parco dal punto di vista della cura del verde e delle sue specie vegetali: “Con otto ettari da coprire, ammesso che un domani ci sarà ancora, come faranno le esili forze del Comune in termini di dipendenti del verde o le varie ditte a gestire nel tempo un patrimonio così vasto e importante e delicato?”



Nella sua risposta Demichelis ha chiarito l’aspetto del collaudo, ma anche come le discusse statue fossero installazioni temporanee (e quindi la loro rimozione fosse prevista). “Spesso e volentieri sento dire, specie dalla minoranza, che parco Parri sia brutto e mal frequentato ma credo invece i cittadini si rendano conto che, rispetto alla precedente piazza d’Armi, la situazione è cambiata indubbiamente in meglio – ha aggiunto - . La manutenzione del verde viene fatta, attualmente, da una ditta locale che agisce con grande puntualità e potrebbe anche continuare a occuparsene in futuro. Entro la fine dell’anno, poi, proseguiremo a installare la videosorveglianza”.