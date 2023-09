Tutto pronto al nuovo Itis "Rivoira" di Verzuolo che sarà inaugurato a breve

Il nuovo Itis Rivoira di Verzuolo è pronto per essere inaugurato.

La struttura, costruita in via IV Novembre sulla collina di Verzuolo, vicino all’Istituto Agrario, ospiterà 400 studenti distribuiti su 16 classi e sarà un vero e proprio campus scolastico.

La presentazione è avvenuta oggi, lunedì 25 settembre, da parte del dirigente del Denina-Pellico-Rivoira Flavio Girodengo assieme al nuovo referente di plesso, il professor Massimo Peirone che è anche coordinatore dell'Ufficio Tecnico e docente di Elettrotecnica, con loro il professor Marco Rinaldi responsabile dell’orientamento scolastico dell’Istituto.

“Siamo pronti ad inaugurare la nuova sede del Rivoira – afferma con entusiasmo e soddisfazione Peirone. - Abbiamo già fatto il trasloco di tutti i laboratori e del materiale di segreteria. Mancano solo più i banchi e le sedie che stanno utilizzando i ragazzi durante le lezioni.

Abbiamo a disposizione 16 classi suddivise tra l’indirizzo di elettrotecnica e quello di informatica, con 400 allievi che andranno ad occupare le nuove aule con una capienza di 25 allievi.

Il sistema relativo alla connessione che viene utilizzata per il registro elettronico – spiega il referente di plesso - è già stato riconvertito nella nuova sede”.

Il campus è dotato di 6 laboratori di ultima generazione, palestra, giardino, biblioteca e una caffetteria.

“Per i laboratori – continua Peirone – abbiamo nuove attrezzature che ci sono state donate dall’azienda ‘Apem’ di Marene, specializzata nella produzione di computer e apparecchiature elettroniche che dopo esser stata acquisita da una multinazionale giapponese ci ha donato il materiale con cui abbiamo attrezzato i nuovi laboratori.

Precedentemente le attrezzature, soprattutto per i laboratori di elettrotecnica, erano in quantità limitata, tanto che i ragazzi dovevano turnare per utilizzarle”.

Il dirigente Flavio Girodengo fa presente che: “Saranno allestiti anche dei laboratori dedicati all’automazione e all’energetica, due materie oggi molto attuali”.

Nel nuovi laboratori di elettrotecnica ed informatica hanno trovato spazio 10 banchi da lavoro che erano stati accatastati in un magazzino, visto la mancanza di spazi adeguati, dopo la chiusura della vecchia sede di via don Orione, nel gennaio 2018, dopo che si erano rilevati dei problemi di staticità.

Nei cinque anni, dal 2018 ad oggi, gli studenti dell’Itis Rivora sono stati ospitati nella sede delle scuole medie di Verzuolo.

Alcune strutture del nuovo Itis saranno condivise con il vicino Istituto Agrario, a partire dalla palestra.

“È un modo anche di far familiarizzare gli allievi di scuole diverse, - spiega il professor Peirone - che possono condividere anche le loro competenze.

La palestra che, come la scuola, è di proprietà della provincia è già stata richiesta anche da gruppi sportivi del territorio per poter effettuare gli allenamenti.

Anche la biblioteca – conclude Peirone - realizzata sul tetto della scuola potrà essere utilizzata dagli studenti che frequentano entrambi gli Istituti”.

A livello progettuale è stata realizzata un aula magna che in futuro sarebbe possibile impiegare per il servizio mensa, con la facoltà di ospitare un centinaio di persone.

Non resta quindi che aspettare di sentire suonare la tanto attesa prima ‘nuova’ campanella che darà il via alle lezioni, restituendo così dopo cinque una sede all’Itis Rivoira di Verzuolo.