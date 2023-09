A Treiso riapre il circolo in piazza Baracco dopo diversi mesi

Gli interni del centro di aggregazione in piazza Baracco

C'è aria di festa e di soddisfazione a Treiso per la nuova apertura del centro di aggregazione in piazza Baracco, dopo diversi mesi di inattività. A dare la notizia è lo stesso sindaco Andrea Pionzo: "Domenica 1° ottobre alle 12 inaugureremo finalmente e formalmente il centro di aggregazione, che gestirà anche gli impianti sportivi di Treiso. A occuparsene sarà l'associazione Bastian Contrario Aps, affiliata alla ANCOS Aps. Finalmente torna ad esserci un luogo dove poter 'fare aggregazione' per i bambini, i ragazzi, gli anziani le famiglie e chi abbia voglia di prendersi un caffè, fare colazione, un aperitivo, merenda o semplicemente scambiare quattro chiacchiere".

Il locale, che inizierà l'attività a partire da domani, mercoledì 27 settembre, sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 8 alle 22.

Conclude il primo cittadino: "Ringraziamo di cuore la signora Pina, tutto il direttivo della Bastian Contrario aps, il presidente provinciale ANCOS Claudio Piazza e auguriamo ogni bene e buona riuscita nella nuova avventura del nostro centro di aggregazione a tutti i treisesi e gli avventori che scopriranno questo locale".