Pocapaglia, frontale a borgo San Martino: sei feriti

Aggiornamento delle ore 9.15. Anas comunica la riapertura del tratto della Statale 231 chiuso per l'incidente verificatosi in territorio di Pocapaglia.

***

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata odierna nel territorio del comune di Pocapaglia.



Lo scontro – un frontale tra un’automobile e un furgone – è occorso in frazione borgo San Martino, lungo la ss231 “di Santa Vittoria”, che attualmente risolta chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto teatro del fatto.



Sono sei le persone che hanno riportato ferite a seguito dell’impatto.



Sul posto i carabinieri per la gestione del traffico, i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza e l’emergenza sanitaria.