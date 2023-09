"Tastar Autunno": assaggi di cultura e gusto a Coumboscuro

A S Lucio de Coumboscuro, al via la sezione autunnale di “Tastar – assaggi di cultura e gusto”, dedicati alla scoperta della gastronomia delle Alpi tra Piemonte e Provenza. Dopo le serate primaverili con Gemma e la sua osteria di Langa e gli chef del Nazionale di Vernante con l’approfondimento sui formaggi d’alpe, si annuncia il primo incontro autunnale di venerdì 29 settembre dal titolo “Fourment – grani antichi, tajiarin e vini naturali”.

La rassegna si conferma gli approfondimenti a tema dedicati ai prodotti e alla gastronomia di montagna. L’incontro imminente, di venerdì 29 settembre, sarà strutturato con numerosi interventi riguardanti la cura della terra e dei suoi strumenti di lavoro nella tradizione alpina, con visita guidata di Giancarlo Ferrero, dalle ore 18.00, al Museo etnografico Coumboscuro.

Quindi alle ore 19.30, presso il salone polivalente del Centre Prouvençal, gli interventi di specialisti e produttori: Gino e Emiliano Scarsi (della nota forgia di Canale, fondata dal bisnonno nel 1852) porteranno la loro esperienza nella realizzazione e fornitura di attrezzi in ferro per l’aratura e la preparazione del terreno per la semina; Lucio Alciati illustrerà lo studio svolto sui sementi e le farine tradizionali delle terre tra pianura e montagna con numerose e curiose recenti novità della ricerca condotta nell’area del Sud-Piemonte; I fratelli Cavanna, porteranno testimonianza dell’interessante caso portato avanti con successo, della rinascita e la rimessa in opera del mulino tradizionale della Riviera di Dronero con la produzione di vari tipi di lavorazione e farine; Cinzia Dutto presenterà l’indagine, ora nel libro “Echi dalle terre alte”, dedicato alle nuove attività di vita in montagna.

In tavola - tra un intervento e l’altro - la cucina di Mauro Musso, uno dei massimi esperti alimenti naturali in Piemonte, con particolare cura di selezione di grani e farine storiche. Nel piatto: crostoni di lardo, formaggio, burro - insalata di patate + birra locale di Coumboscuro “birosouléi”; tajarin con farine di segale, farro didocco / turanico con burro alape e nocciole tostate; tajarin con farine di grano turanico, turgido e duro con ragù di manzo e maiale; torta di castagne con zambaglione. I piatti saranno abbinati a vini prodotti con metodo biologico: Bianco di Cascina 2022 Carussin - Moscato frizzante secco 2021 Ezio Cerruti - Dogliani docg Vajra 2021 • Moscato passito Ezio Cerruti 2015.

L’incontro “Froument” di venerdì 29 settembre2023 è su prenotazione. Costo di partecipazione €. 30,00 . INFO Coumboscuro Centre Prouvençal 0171.98707 – 0171.98744 - whatsApp - tel 349.6774516