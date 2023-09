Tenda, Bergesio, Lega: “Grazie al Governo per l’attenzione puntuale: il territorio ha bisogno di certezze”

“Il territorio ha bisogno di certezze. Ringrazio il Governo per aver individuato le Risorse aggiuntive necessarie per i maggiori costi, circa il 35% di quanto già stanziato, e grazie al Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini per l’attenzione con cui seguono la problematica”.





E’ il commento del Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega Salvini Premier, che lunedì ha preso parte a Limone Piemonte al tavolo di monitoraggio sulla situazione dei lavori al tunnel del Tenda con il Sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, l’amministratore delegato di Anas Isi Aldo, il Governatore Alberto Cirio, l'assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il Prefetto Fabrizia Triolo, i Sindaci della valle capitanati dal Sindaco di Limone Massimo Riberi e numerose autorità nonché i vertici della ditta che esegue i lavori.





“Condividiamo al 100% la richiesta che arriva dal territorio: che la conclusione dei lavori e l’apertura della nuova canna avvenga nei termini indicati dalla ditta appaltatrice, tra maggio e giugno del prossimo anno, richiesta a cui il Governo ha già dato risposta, confermando l’impegno a chiudere l’opera entro giugno 2024. Auspico che non si perda nemmeno un minuto dalla tabella di marcia”, afferma Bergesio che aggiunge: “Nella Conferenza Intergovernativa del 6 ottobre prossimo verranno messi nero su bianco anche gli impegni dei francesi”.