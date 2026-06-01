Festa della Repubblica, a Borgo San Dalmazzo due nuove vie dedicate a donne che hanno fatto la storia della comunità

Il 2 giugno 2026 rappresenta una ricorrenza di particolare rilievo: si celebrano gli ottant’anni del referendum del 1946, l’atto fondativo con cui gli italiani scelsero la Repubblica e con cui, per la prima volta, le donne esercitarono il diritto di voto. Un passaggio decisivo che trasformò la vita del Paese e aprì la strada alla piena partecipazione femminile nelle Istituzioni.



Il tema è oggi più che mai attuale. In molti territori, infatti, la presenza femminile nei ruoli di guida amministrativa resta ancora limitata, segno di un divario che continua a incidere sulla piena rappresentanza nelle istituzioni.



In questo contesto, l’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo rappresenta un’eccezione virtuosa: la Giunta è infatti composta in modo paritetico, con tre donne e tre uomini. La guida del Comune è affidata alla sindaca Roberta Robbione, affiancata dalla vice sindaca Clelia Imberti e dall’assessora alla Cultura Michela Galvagno, a cui si sommano quattro consigliere (Elena Ferreri, Luisa Agricola, Luisa Giorda e Katia Manassero).



"La nostra è un’eccezione in provincia di Cuneo che ci deve far riflettere su quanto lavoro resti ancora da fare per garantire alle donne pari opportunità di accesso ai ruoli decisionali, non solo in politica ma in ogni ambito della vita pubblica – commenta la sindaca, Roberta Robbione –; la democrazia è più forte quando tutte e tutti possono contribuire in modo equo".



Due nuove vie dedicate a donne che hanno fatto la storia della comunità



Nell’anno dell’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha intenzione di intitolare due nuove vie a figure femminili che hanno lasciato un segno profondo nella storia civile e sociale della città: Eugenia Barale e Marianna Lucia Cucchietti.



Eugenia Barale (1911-1968) fu la prima donna eletta in Consiglio a Borgo San Dalmazzo nel 1946, impiegata presso la direzione dell’Italcementi, punto di riferimento per molte famiglie nel difficile dopoguerra. Durante la guerra fece realizzare un rifugio sotterraneo nel proprio terreno, offrendo protezione ai borgarini durante i bombardamenti. Attiva nell’Azione Cattolica e collaboratrice di don Raimondo Viale, svolse il proprio mandato amministrativo fino al 1951.



Marianna Lucia Cucchietti (1910-1993) fu maestra elementare a Beguda per oltre quarant’anni, benefattrice della comunità e figura di straordinario coraggio. Durante la Seconda Guerra Mondiale salvò profughi ebrei nascondendoli nella propria abitazione e portò aiuto ai partigiani del Gruppo Saben. Insignita del “Premio Bontà”, del Diploma di Benemerenza e della Medaglia di Bronzo della Pubblica Istruzione, continuò anche dopo il pensionamento a dedicarsi ai bambini della frazione, fondando una scuola materna gratuita.



"Intitolare due vie a donne che hanno servito la comunità con coraggio, dedizione e altruismo – sottolinea la vice sindaca Clelia Imberti –, significa riconoscere un’eredità che parla al presente e ricordare che la storia locale è fatta anche, e spesso soprattutto, da figure femminili che hanno agito con discrezione ma con enorme impatto".



"Queste intitolazioni sono un invito a guardare alla memoria come un patrimonio vivo – aggiunge l’assessora alla Cultura, Michela Galvagno –, capace di orientare le scelte future. Barale e Cucchietti sono esempi di responsabilità civica, solidarietà e impegno educativo: valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni".



