Saluzzo, tre interrogazioni di Damiano nel Consiglio comunale di mercoledì 3 giugno

Saranno tre le interrogazioni proposte dalla minoranze al Consiglio comunale che si ritroverà mercoledì 3 giugno, alle ore 18 a Saluzzo.

Simili le prime due, che hanno ad oggetto in generale corso Italia e la viabilità che oggi caratterizza questa importante parte della città. E' effettivamente ancora un' area pedonale? Perché gli accessi non sono monitorati e le velocità dei tanti mezzi in transito parrebbero effettivamente pericolose per i pedoni? La seconda interrogazione pone dei quesiti al sindaco sull'uso dei monopattini elettrici, chiedendo al sindaco Demaria di porre delle regole che li rendano maggiormente compatibili con la sicurezza dei pedoni. Troppo spesso capita di incrociare ovunque questi mezzi, in situazioni e luoghi oggettivamente pericolosi, sopratutto sui marciapiedi, nel primo centro storico e nel cuore pedonale e commerciale della città, con una dato di incidentalità ricavato dalla scorsa estate che dovrebbe essere tenuto in conto.

La terza interrogazione ha ad oggetto la Polizia municipale, che da una rilevazione dei consiglieri di minoranza sembrerebbe di molto sotto la soglia numerica nel rapporto agente/abitanti prevista dalla normativa. "I compiti di questo Ufficio sono tantissimi – afferma Giovanni Damiano, capogruppo di Saluzzo Civica e primo firmatario delle tre interrogazioni -. Dal traffico al commercio, all'urbanistica, al decoro urbano, ai tanti eventi estivi che Saluzzo propone, passando per i mercati e senza dimenticare la gestione di tante situazioni legate alla presenza dei lavoratori stagionali della frutta". "E' un Ufficio per noi certamente strategico che va rafforzato, per cui un ragionamento da parte di chi governa la città va fatto e con urgenza: crediamo che il problema ci sia e non possa essere sottovalutato", conclude Damiano.