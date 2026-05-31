domenica 31 maggio
Civismo in Piemonte, Pettavino (Patto Civico Granda): &quot;Grati agli amici novaresi per l'invito. Cuneo esempio di capacità di coinvolgimento&quot;
Civismo in Piemonte, Pettavino (Patto Civico Granda): "Grati agli amici novaresi per l'invito. Cuneo esempio di capacità di coinvolgimento"
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Politica | 31 maggio 2026, 09:27

Civismo in Piemonte, Pettavino (Patto Civico Granda): "Grati agli amici novaresi per l'invito. Cuneo esempio di capacità di coinvolgimento"

A Borgomanero la presentazione del Movimento Civico che mette radici nell'Alto Piemonte: oltre 100 gli amministratori presenti

Civismo in Piemonte, Pettavino (Patto Civico Granda): &quot;Grati agli amici novaresi per l'invito. Cuneo esempio di capacità di coinvolgimento&quot;

"Siamo grati ai colleghi e amici amministratori del Novarese che hanno voluto il nostro coinvolgimento durante la serata di presentazione del Movimento Civico per l'Alto Piemonte. L'incontro è stato per noi un'occasione di raccontare i vari passaggi che hanno portato alla costituzione del Patto Civico e per confrontarci con altre realtà che guardano all'esperienza cuneese con interesse.
Insieme al presidente Robaldo abbiamo evidenziato cosa significhi l'impegno civico e come questo si affianchi a quello partitico senza avanzare la pretesa di sostituirsi ad esso.

Meno steccati, meno ideologia e più pragmatismo e ascolto delle esigenze di amministratori e cittadini. Questa è la nostra piattaforma e su questa piattaforma stanno nascendo tante esperienze in tutto il Piemonte: il civismo abbatte ostacoli e muri, riuscendo a coinvolgere più persone possibili e combattendo l’astensionismo degli ultimi anni. Perché se un’idea è buona, è buona e basta”.

Lo dichiara il presidente dell'associazione "Patto Civico per la Granda", Alberto Pettavino.

C. S.

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