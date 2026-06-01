Nel giorno della Repubblica Matteo Saudino arriva a Cuneo con la lectio "Nostra Patria”

Sarà la Festa della Repubblica a fare da cornice all'appuntamento culturale che domani, martedì 2 giugno, Matteo Saudino — professore di filosofia e tra i più seguiti divulgatori italiani in rete con il progetto BarbaSophia — terrà a Cuneo.



La lectio magistralis intitolata "Nostra Patria" si svolgerà presso lo Spazio Varco di via Carlo Pascal alle ore 20.45. La scelta della data non è casuale: nel giorno in cui il Paese celebra i 80 anni dalla nascita della Repubblica, Saudino propone al pubblico cuneese una riflessione sul senso più profondo dell'appartenenza civile, sul rapporto tra cittadini e Costituzione, sull'idea di patria intesa non come retorica identitaria ma come spazio condiviso di diritti, doveri e responsabilità.



Volto noto al grande pubblico grazie ai suoi video di divulgazione filosofica, capaci di raggiungere centinaia di migliaia di studenti e appassionati, Saudino unisce alla solida formazione accademica una rara capacità di tradurre i grandi temi del pensiero in un linguaggio accessibile e coinvolgente. Una qualità che ha trasformato le sue lectio in veri e propri appuntamenti di partecipazione collettiva.



L'evento, a ingresso gratuito, ha registrato un'ampia adesione e restano ancora alcune disponibilità, che possono essere assicurate tramite la piattaforma Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nostra-patria-lectio-magistralis-di-matteo-saudino-a-cuneo-1988817706297?aff=oddtdtcreator