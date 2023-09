A “Meating” cena solidale a favore dell’ospedale di Savigliano

“Meating: di cotte e di crude” il nuovo evento dedicato alla carne bovina piemontese, che si terrà a Savigliano da venerdì 29 a domenica 1 ottobre, si rivolge anche alla solidarietà.

Venerdì 29 settembre alle 20, sotto l’ala polifunzionale di piazza del Popolo sarà servita una cena benefica il cui ricavato verrà in parte devoluto all’associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata Onlus di Savigliano per l’acquisto di un robot chirurgico, da parte dell’ospedale cittadino, per poter effettuare interventi in laparoscopia sempre meno invasivi.

Durante la cena sono previsti gli interventi del dottor Giuseppe Guerra, direttore generale all'Asl CN1, della dottoressa Laura Gianotti direttore della struttura complessa Diabetologia territoriale dell’Asl CN1 e del dottor Baldassarre Doronzo primario emerito di Cardiologia, ospedale di Savigliano.

La cena benefica (che prevede antipasti, grigliata mista, contorno e dessert) ha un costo di 60 euro ed è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a info@entemanifestazioni.com o inviando un WhatsApp al numero 331-6545502.

L’associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata è presieduta da Francesco Villois e ha come vicepresidente Roberto Pio, da 12 anni si occupa di diverse iniziative e attività sul territorio raccogliendo fondi destinati al potenziamento delle apparecchiature in dotazione all’ospedale saviglianese e di patrocinare borse di studio per il sostegno di giovani medici da inserire in organico.

“Siamo onorati che la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano abbia deciso di coinvolgerci in questa sua iniziativa dimostrando la sensibilità del territorio verso l’operato della nostra associazione a favore del miglioramento continuo delle attrezzature in uso nel nostro ospedale cittadino – dice il presidente Francesco Villois, sottolineando l’importanza dell’evento -.

In particolare, desideriamo adesso contribuire in tempi brevi all’acquisto del robot chirurgico, mezzo ormai indispensabile in numerosi interventi e ambiti medici. Per questo abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi a cui chiediamo di partecipare: l’obiettivo è ambizioso, almeno quanto la cifra necessaria per l’acquisto, ossia circa 1,7 milioni di euro. Grazie all’aiuto di tutti, in 12 anni, abbiamo raccolto oltre 3 milioni di euro, ma desideriamo andare avanti. Per fare ciò – conclude Villois è importante continuare a coltivare la solidarietà, per cui il mio appello è di partecipare numerosi a questa lodevole iniziativa”.

Questo progetto non solo migliorerà la qualità delle cure mediche nell'ospedale cittadino, ma sottolinea anche l'importanza di coltivare la solidarietà tra i cittadini, dimostrando che insieme si possono raggiungere traguardi significativi per il bene comune.