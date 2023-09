Prosegue il progetto "Casa Alba", la casa ufficiale della Città Creativa Unesco all’interno dei grandi eventi cittadini

L’Amministrazione comunale, con l’assessorato alle Città Creative Unesco, prepara una nuova edizione di Casa Alba, il progetto di coinvolgimento della cittadinanza all’interno delle principali manifestazioni albesi. Ancora una volta saranno protagoniste le realtà locali che vorranno proporre attività e iniziative a margine della 93ª Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Dopo la sperimentazione dei mesi scorsi nell’ambito del Festival Collisioni, il Comune di Alba vuole realizzare un nuovo calendario di appuntamenti, questa volta all’interno della Sala Beppe Fenoglio: nel fine settimana ospiterà gli eventi della Fiera internazionale del Tartufo, mentre in settimana aprirà le sue porte alla creatività albese con l’ambizione di creare un fitto programma di incontri collaterali.

Casa Alba si prepara così alla sua edizione autunnale e, per raccogliere idee e proposte, l’assessorato ha aperto una call pubblica direttamente online al link https://forms.gle/LRYPKoJzSyr5p4BB7

Emanuele Bolla, assessore al Turismo e alle Manifestazioni, spiega: «Casa Alba ha rappresentato una nostra grande sfida la scorsa primavera e, visto il successo riscontrato, vogliamo fortemente riproporla nell’autunno albese, a margine della 93ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo. L’organizzazione di questi momenti di proposte locali all’interno di eventi di dimensione nazionale ed internazionale può rappresentare un fattore di arricchimento reciproco su cui vogliamo lavorare in futuro, per dare maggiore visibilità alle eccellenze della nostra città. Per consentire a tutti di partecipare abbiamo predisposto un modulo online per la raccolta di idee e progetti da inserire nel calendario dell’edizione autunnale di Casa Alba».