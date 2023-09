Al via i festeggiamenti patronali a San Michele Mondovì

Ritorna a San Michele Mondovì l'appuntamento per i festeggiamenti patronali all'insegna della tradizione, del buon cibo e del territorio.

Si parte parte venerdì 29 settembre alle 20 con la celebrazione della Santa messa che sarà seguita dalla processione solenne per le vie del paese.

Sabato 30 settembre, nel pomeriggio, alle 15 verrà aperta la biblioteca comunale con il passaggio di consegna alla nuova presidente.

In serata, alle 20.30, il pubblico sarà allietato dalle note del concerto della corale "Due Torri Monica Tarditi", in piazza Umberto I mentre alle 21 i festeggiamenti proseguiranno con la serata danzante con l’orchestra di liscio "Due per due".

"Quest’anno dopo diverso tempo riproponiamo la festa patronale di San Michele, - commenta il sindaco, Daniele Aimone - Abbiamo fatto alcuni incontri con le associazioni del paese ed abbiamo subito notato un grande entusiasmo e voglia di partecipare, segnale che c'è voglia di ripartire. Il tempo a disposizione non è stato molto ma ci siamo organizzati in sinergia con le varie associazioni per proporre una fiera per tutti: grandi e piccini. Il prossimo anno sicuramente si procederà diversamente, avendo più tempo a disposizione. Abbiamo inoltre preso contatto con tutte le associazioni di categoria e tutti i commercianti del paese e ovviamente anche quelli da fuori per chi volesse partecipare ed allestire il proprio stand gratuitamente. Speriamo nella buona riuscita dell'evento e di passare insieme delle belle serate ed una bella giornata in compagnia".

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 1° ottobre alle 9.30 con il saluto dell’autorità con il rinfresco a cura del centro anziani sanmichelese.

Dopo il pranzo in piazza, nel pomeriggio, gli organizzatori danno appuntamento con la camminata a cura del canile rifugio con l’associazione "Gea" fino alla cappella di San Giovanni. All’arrivo verrà offerta ai partecipanti una tisana con le erbe del dell’aiuola comunale ABC. Alle 16 protagonista sarà la Banda Musicale di Mondovì con la sfilata e il concerto, che anticiperanno al grande castagnata organizzata dalla Pro loco.

Nelle giornate di sabato e domenica dalle 8:30 alle 18:30 sarà possibile partecipare al banco di beneficenza.